Отчеканенные питерским монетным двором медали будут переданы в библиотеки и музеи Омска, а также в другие культурные центры России.

В ноябре по многим российским медиа прокатилась волна публикаций о русском адмирале Александре Колчаке, поводом для которых стал его 150-летний юбилей (будет отмечаться 16 ноября). Колчак был многогранной личностью – ученый-океанограф, полярный исследователь, военачальник. За участие в полярных экспедициях 1900–1903 и 1908–1911 годов Императорское Русское географическое общество удостоило его Большой Константиновской медали. Александр Колчак – участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, один из руководителей Белого движения. С ноября 1918 по январь 1920 года носил титул Верховного правителя России, и именно этот период деятельности Колчака прочно связан с Омском, который стал тогда временной столицей государства.

– Я глубоко убежден в том, что период «белого» Омска пока недооценен в общественном сознании. Хоть жизнь в столице разорванного Гражданской войной государства была нелегкой, но и такая жизнь была лучше, чем смерть. Угроза попасть в заложники и быть расстрелянными при красном терроре, который был официально введен в Советской России, была вполне реальной для целого ряда сословий. Не случайно представители интеллигенции, духовенства, офицерства, казачества пытались тогда всеми правдами и неправдами добраться до Сибири, – говорит автор книги «Белая столица России: повседневная жизнь Омска», профессор кафедры «Философия» СибАДИ Сергей Сизов. – К тому же нельзя все представлять исключительно в мрачных тонах. В жизни «колчаковского» Омска были и свои позитивные моменты. Так, приезд видных деятелей науки из Москвы, Петербурга, Казани дал импульс развитию омских вузов: политехнического и сельскохозяйственного институтов. Реально расцвела в городе и культура, ведь здесь работали выдающиеся литераторы, выступали известные поэты и артисты. Практически для всех категорий населения был доступен синематограф. В крупнейших городских кинотеатрах – «Гиганте» и «Одеоне» – не только крутили фильмы, но и устраивали танцевальные вечера. В 1919 году в Омске даже был проведен чемпионат мира по борьбе, а звездой чемпионата был знаменитый омский силач Иван Яго.

По мнению историков и политологов, имя адмирала и сегодня может служить для продвижения Омска как города, жизнь в котором интересна и разнообразна. Это поможет поменять вектор депрессивных настроений среди молодежи, дав ей один из поводов для гордости за свой город. О Колчаке и его «белой» столице действительно помнят как в самой России, так и за рубежом. Не случайно почти все прибывающие в Омск иностранные и иногородние делегации ведут в единственный в стране Центр изучения истории Гражданской войны. Это уже визитная карточка города, а расположен центр в особняке, где когда-то находилась резиденция Верховного правителя.

Вскоре напоминать о непростом, но в то же время ярком столичном периоде Омска будет и юбилейная медаль, изготовленная к 150-летию Александра Колчака. Ее дизайн разработал главный художник Гознака Александр Бакланов. Именно он является автором дизайна всех современных российских монет, а кроме того, разработчиком звезды и знака ордена «За заслуги перед Отечеством», медали А. В. Суворова, А. С. Пушкина, «300 лет Российскому флоту», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». На одной стороне памятной медали в честь Колчака народный художник России Бакланов изобразил самого адмирала в анфас, на другой – его резиденцию и надпись: «Столица Белой России – Омск – 1918–1919».

Памятная настольная медаль в честь 150-летия Колчака появится благодаря известному омскому предпринимателю и меценату Святославу Капустину при участии Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска».

– Санкт-Петербургский монетный двор, где чеканится сейчас тираж медали, выполнить заказ непосредственно к дню рождения Колчака не успеет, но это и не тот случай, когда «дорога ложка к обеду». Медаль – вещь не сиюминутная, она будет жить своей жизнью еще много времени. Передаваться она будет различным культурным центрам России, и тоже не одномоментно, а при возникновении достойного повода. Например, это могут быть различные общественно значимые мероприятия, которые проводят крупные библиотеки и музеи. Подаренные медали станут частью их постоянной экспозиции. Мы рассчитываем, что в первую очередь медали будут подарены культурным центрам Омска, ведь именно Омск был Белой столицей, – сообщил председатель президиума фонда Аркадий Елфимов.

Напомним, что совсем недавно – в сентябре 2024 года – фонд «Возрождение Тобольска» презентовал в Омске новое издание трагедий Пушкина «Моцарт и Сальери» и «Борис Годунов». Комплект уникальных по своим художественно-графическим достоинствам книг был передан в дар Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. Ранее общественный деятель Аркадий Елфимов и меценат Святослав Капустин также передали «Омским муниципальным библиотекам» уникальное издание «Евангелия Ф. М. Достоевского» и факсимильное издание «Перерождение моих убеждений»; Центральной городской библиотеке – раритетный двухтомник книги Антона Чехова «Остров Сахалин»; Омскому музею изобразительных искусств им. Врубеля – 17 малотиражных книг, посвященных русской живописи и культуре.

Что касается памятной медали к 150-летию Александра Колчака, то ее тираж будет ограничен. Все 50 экземпляров медали привезут в Омск до конца текущего года.