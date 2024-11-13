Авария произошла сегодня днем на трассе Тюмень – Омск.

Сегодня, 13 ноября, в Любинском районе Омской области произошла авария с большегрузами. Очевидцы сообщили в Госавтоинспекцию о ДТП в 12:30.

Автоинспекторы выехали на место происшествия и предварительно установили, что 37-летний водитель грузовика Scania ехал по трассе Тюмень – Омск. При движении по 587-му км он выехал на встречную полосу, где врезался в другой большегруз Scania.

62-летний мужчина этого грузового авто пострадал в ДТП, его увезли в больницу. Проводится проверка.