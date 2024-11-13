Омск-Информ
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·Общество

Об ошибке стоматолога женщина узнала только в другой клинике.
Суд обязал поликлинику выплатить 68-летней жительнице Советского округа 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В эту сумму оценили зуб женщины, который она потеряла по вине врача.
Как сообщает прокуратура, в сентябре 2022 года омичка обратилась в больницу с острой зубной болью. Врач удалил ей зуб, но боль не прекратилась. Через 4 дня женщина обралась в другое медицинское учреждение, где узнала, что прежний стоматолог удалил ей не тот зуб: здоровый зуб вместо больного.
Потерю зуба оценили как легкий вред здоровью пенсионерки.
·Общество

Об ошибке стоматолога женщина узнала только в другой клинике.
Суд обязал поликлинику выплатить 68-летней жительнице Советского округа 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В эту сумму оценили зуб женщины, который она потеряла по вине врача.
Как сообщает прокуратура, в сентябре 2022 года омичка обратилась в больницу с острой зубной болью. Врач удалил ей зуб, но боль не прекратилась. Через 4 дня женщина обралась в другое медицинское учреждение, где узнала, что прежний стоматолог удалил ей не тот зуб: здоровый зуб вместо больного.
Потерю зуба оценили как легкий вред здоровью пенсионерки.