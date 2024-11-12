Хоккеист был готов уйти в белорусский клуб, когда переход в «Авангард» затянулся.

Вчера, 11 ноября, омский «Авангард» провел домашний матч с питерским СКА. Во время игры нападающий Матвей Заседа, который ранее играл за «Спартак», забросил первую победную шайбу за омский клуб.

После матча Заседа рассказал в интервью «Чемпионату», что хоккеист думал о переходе в белорусский клуб. Причина этого – затяжная эпопея с переходом в омский «Авангард».

– С белорусским чемпионатом был вариант, – рассказал Матвей Заседа. – Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Еще до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти.

Отметим, что когда хоккеист был в «Спартаке», его отправили на скамейку запасных. После чего его никак не отпускали в другой клуб.