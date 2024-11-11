Во время визита в Омскую область депутат Госдумы Анна Скрозникова провела тренировку для женщин и обсудила законопроект, защищающий педагогов.

В Омске, по инициативе партии «Новые люди», в рамках проекта «Бить надо первой» прошла открытая тренировка по женской самообороне. Провели занятия депутат Госдумы Анна Скрозниковаибронзовый призер мира по MMA Алиса Иринина.Уточним, что Иринина стала узнаваемой благодаря завирусившемуся видео, где она отправляет в нокаут пристававшего к ней мужчину.

– Все чаще появляются новости о нападениях на женщин на улицах, о случаях домашнего насилия. Многие случаи не попадают в официальную статистику, потому что женщины не обращаются в полицию. К сожалению, мы живем в такое время, когда каждая девушка должна уметь защищать себя. Проект «Бить надо первой» решает эту задачу, направляя свои усилия на борьбу со сталкингом и домашним насилием, – отметила Анна Скрозникова.

Занятия по самообороне, собравшие около ста участниц, прошли в спортклубе «Ермак» при поддержке Федерации СБЕ ММА: девушек обучали базовым приемам самообороны. Подобные тренировки в Омске теперь будут проходить ежемесячно.

После открытой тренировки Анна Скрозникова вместе с депутатом Заксобрания Омской области от «Новых людей» Ильей Смирновым посетили колледж инновационных технологий, экономики и коммерции. На базе колледжа успешно реализуется партийный проект «Я в деле» – программа развития молодежного предпринимательства. Участие в проекте позволяет студентам создавать собственные бизнес-проекты в течение нескольких месяцев.

Анна Скрозникова также приняла участие в работе круглого стола, посвященного проблемам образования: кадровому дефициту, бюрократической нагрузке, вопросам финансирования. Участники уделили пристальное внимание законопроекту о защите чести и достоинства педагогов.

Вопросы образования стали основной темой и на встрече Анны Скрозниковой со сторонниками партии «Новые люди», завершившей визит парламентария в Омскую область.

Подводя итоги собрания, Илья Смирнов подчеркнул, что партия «Новые люди» работает над созданием условий для педагогов. Встречи с ними важны, поскольку показывают реальное положение дел в сфере образования.