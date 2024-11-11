Омская спортсменка Салтанат Меденова в третий раз за последние два года завоевала высшую награду на статусных соревнованиях по боксу.

Омская спортсменка Салтанат Меденова в третий раз подтвердила звание сильнейшей в России, одержав победу в чемпионате России по боксу. Омичка одержала верх над чемпионкой мира среди женщин, спортсменкой из Краснодарского края Анастасией Демурчян. Девушки выступают в категории до 81 килограмма. Соревнования прошли в Подмосковном Серпухове с 1 по 9 ноября.

– Этот бой был одним из самых тяжелых, тем более против чемпионки мира Анастасии Демурчян. Немного было трудно психологически, но вышла на ринг, и стало легче. Я стала трехкратной чемпионкой России, но еще не осознала это. Возможно, поверю в этот результат утром. Очень хочется сейчас вернуться домой, обнять близких и маму, – поделилась Салтанат Меденова.

Салтанат Меденова – многократная победительница в своей весовой категории на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева. Турнир проходит в Омске при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В прошлом году Меденова получила право выступить на чемпионате России и выиграла соревнования, одержав победу над нижегородской спортсменкой Евгенией Молочковой.