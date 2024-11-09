Всего в омском управлении ЗАГС зарегистрировали 10 772 новорожденных.

В омском управлении ЗАГС дали статистику рождаемости за 9 месяцев текущего года. Так, за этот период зафиксировано 10 772 акта о рождении детей. Из них 5478 мальчиков и 5271 девочка. Еще 23 акта составлены с пропуском срока, по решению суда, а также в связи с усыновлением. С января по сентябрь на свет появились 114 двоен и 2 тройни.

После рождения третьего ребенка 2033 омские семьи стали многодетными. Четвертый ребенок и последующие дети родились в 1368 семьях.

В последние годы в Омской области наблюдается тенденция к снижению рождаемости. В частности, в прошлом году за тот же период насчитывалось 11 696 новорожденных, в 2022-м – 12 277, в 2021-м – 13 137, в 2020-м – 13 185.