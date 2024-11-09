Омск-Информ
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·Политика

Сергей Высоцкий оставил пост по собственному желанию.

В пятницу на заседании Совета района Омской области досрочно ушел в отставку глава Колосовского района Сергей Высоцкий. Сельский чиновник оставил пост по собственному желанию. Депутаты приняли эту отставку.

Исполняющим обязанности главы района станет Сергей Рожков, который до этого занимал должность первого заместителя главы района. К обязанностям он уже приступил. Сергей Валентинович Высоцкий – уроженец Колосовского района Омской области. В Омске он окончил педагогический институт, потом работал в сельских школах. В 2000 году назначен на должность заместителя главы Колосовского района Омской области по социальным вопросам. В 2015 году его повысили до замглавы, руководителя аппарата администрации района. В марте 2021 года депутаты райсовета избрали его главой Колосовского района.

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·Политика

Сергей Высоцкий оставил пост по собственному желанию.

В пятницу на заседании Совета района Омской области досрочно ушел в отставку глава Колосовского района Сергей Высоцкий. Сельский чиновник оставил пост по собственному желанию. Депутаты приняли эту отставку.

Исполняющим обязанности главы района станет Сергей Рожков, который до этого занимал должность первого заместителя главы района. К обязанностям он уже приступил. Сергей Валентинович Высоцкий – уроженец Колосовского района Омской области. В Омске он окончил педагогический институт, потом работал в сельских школах. В 2000 году назначен на должность заместителя главы Колосовского района Омской области по социальным вопросам. В 2015 году его повысили до замглавы, руководителя аппарата администрации района. В марте 2021 года депутаты райсовета избрали его главой Колосовского района.

1140