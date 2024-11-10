Легендарный спортсмен в интервью «Омск-информу» рассказал о впечатлениях от Омска и поделился видением ситуации в современном спорте.

В Омске несколько дней гостил четырехкратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. Легенда мирового спорта, лучший биатлонист XX века приехал на Международный командный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций», который прошел 8–9 ноября на «G-Drive Арене» при поддержке «Карелин-фонда».

Корреспондент «Омск-информа» встретился с легендарным спортсменом. Александр Тихонов поделился историями из своей карьеры, впечатлениями об Омске и мнением о современном российском спорте.

Вторых не помнят

– Александр Иванович, спустя время, как вы воспринимаете свои спортивные достижения сейчас? Что бы вы рассказали молодому поколению?

– Если коротко, то 22 года я был в большом спорте, от первой победы до последней. И поэтому, если все вспоминать, нам не хватит месяца. Четыре Олимпиады подряд с золотыми медалями, одна серебряная в 1968 году. Также выступал на 13 чемпионатах мира и в 11 из них становился чемпионом.

Я был мастером спорта по легкой атлетике, тренировался и пахал больше всех. Первый раз, когда стал чемпионом мира, выиграл всего-навсего 1,8 секунды на дистанции в 20 километров. Потерял сознание. Вот так выкладывался. Как говорится, растормаживал свои защитные функции. Пожалей я себя тогда чуть-чуть, стал бы вторым. А вторых у нас, как известно, не помнят.

– Известно, что какое-то время вы работали тренером. И продолжительный период занимали пост президента Союза биатлонистов России.

– Горжусь тем, что после завершения карьеры поработал старшим тренером сборной молодежной команды СССР по биатлону, правда, недолго. Собрал команду, и за полгода четыре человека, моих воспитанника, оказались в десятке лучших. Андрюша Непеин потом выиграл предолимпийскую неделю, спринт, который изначально начинал со мной.

В дальнейшем, когда стал президентом, продолжал участвовать в тренировочном процессе, особенно на завершающем этапе к чемпионату мира, к Олимпийским играм. У меня был очень хороший коллектив тренеров: Володя Аликин, Николай Савинов, Виталий Фатьянов, Женя Колокольников, Леня Гурьев. И за время моего президентства, 13 лет и 7 месяцев, мы завоевали 24 золота, 27 серебра, 19 бронзы.

Мы были лучшей федерацией в мире. Немцы были вторые, норвежцы третьи. А принял федерацию, не было ни одной медали, ни одного стрельбища, которое бы соответствовало современным требованиям. За эти годы довелось с губернаторами, с руководителями регионов построить пять комплексов в категории «А» под чемпионаты мира. А также семь комплексов в категории «Б». Самый главный финал сезона проходил у нас в основном в Ханты-Мансийске. Очень хорошо принимала Тюмень.

– Как думаете, почему удалось добиться таких потрясающих результатов?

– Я просто хотел всем доказать, что мы, спортсмены, не только сидим на шее налогоплательщика. Да и сам спорт не приносит материальных благ. Это надо понимать с детского возраста, что наша отдача – титанический труд и порадовать своих поклонников. А любителей биатлона, как и у других видов спорта, у нас достаточно. Вот это будет наша отдача.

Омск преображается

– Расскажите, как часто вы бываете в Омске и какие у вас впечатления от города?

– Первый раз в Омск приехал в 1967 году. Последние лет, наверное, 10 наведываюсь сюда каждый год. Город преображается. Особенно приятно то обстоятельство, что сделали Аллею олимпийских чемпионов.

Губернатор и мэр города прошлись по центру, и они с такой любовью рассказали, как реставрируют здания, представляющие историческую ценность. Это особенно порадовало. У вас прекрасные скверы, парки.

Невзирая на то что это Сибирь, Омск растет просто семимильными шагами. Большое внимание уделяется спорту. Например, проводится турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, куда пригласили и меня.

– Что вам известно о турнире Карелина и какие от него ожидания?

– Мне сложно об этом говорить, я не житель Омска и не организатор. Но тем не менее могу сказать, что все борцовские турниры всегда организованы на самом высоком уровне. И проблем в этом плане не припомню.

– Есть ли в Омске и его окрестностях биатлонная трасса?

– В Омске нет ни одной лыжероллерной трассы. Ни здесь, ни в области. Уже обращался к мэру города, и, дай Бог, на турнире встретимся. Я продолжу лоббировать этот вопрос. Во время прошлого приезда в Омск съездил в Крутую Горку. В Омске нет гор, а там просто фантастический овраг, и сложность трассы очень серьезная, я даже не ожидал.

И самое главное, там руководитель, зовут его Аскар, – фанатик. Они в воинской части взяли бульдозер, выпилили деревья и сделали очень серьезную трассу. Она соответствует любым требованиям для спортсменов любого класса. Там хорошие размещение и питание, я все посмотрел. Все есть для того, чтобы работать на самом высоком уровне. Надо развивать эту локацию в полноценное место для проведения биатлонных соревнований. Омску крайне нужна такая трасса.

Выросли с Карелиным в стареньком комплексе

– Расскажите о ваших отношениях с Александром Карелиным?

– Мы с Сашей дружим очень давно. Оба выросли в одном стареньком спортивном комплексе. Всегда с большим уважением относимся друг к другу. У меня два кумира сегодня здравствующих – это Владислав Третьяк и Саша Карелин. Они – пример трудолюбия в таких нелегких видах спорта.

– Почему среди ваших друзей так много борцов?

– Борцы все меня знают вне зависимости, откуда они. Федерация спортивной борьбы лучшая, возглавляется олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили. Именно борцовское братство. В основном превалируют кавказцы, горячие ребята, но они верны своей дружбе, верны своему виду спорта. Поэтому у нас в других видах спорта нет такого братства, как в борьбе.

– С кем из известных спортсменов вы еще общаетесь и дружите?

– Я очень близко дружу с гимнасткой Ириной Винер. Ну, с борцами, как уже сказал, я в принципе дружу со всеми. Частенько переписывался с баскетболистом Ваней Едешко, который дал пас Александру Белову, и мы стали олимпийскими чемпионами. В Белоруссии я дружу с фехтовальщиками и местными борцами.

– Когда сборная России, по-вашему, вернется на мировую арену?

– Когда? Тихонов не пророк. Если бы мы вели себя более серьезно… У нас сейчас нет представительства в МОК. Правда, МОК себя дискредитировал напрочь – допустили трансгендеров. Это была катастрофа, самая грязная и позорная олимпиада за всю историю на родине Пьера де Кубертена. Безусловно, мечта каждого спортсмена – стать чемпионом мира. Так у нас есть все шансы.

Ну, я скажу так, когда закончится СВО, я думаю, постепенно все встанет на свои места. И потом, без российских спортсменов теряется конкуренция.