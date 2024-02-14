Омск-Информ
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·Происшествия

Тело медика с огнестрельным ранением нашли в его квартире в Подмосковье.
Вчера скончался 48-летний главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов, ему было 48 лет.
По данным «МК», причиной смерти Лагуточкина стало огнестрельное ранение из охотничьего карабина. Тело медика нашли в его квартире в Подмосковье вместе с оружием.
Алексей Лагуточкин был выпускником Омской государственной медицинской академии. Со сборной биатлонистов он проработал 22 года и имел государственные награды.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Алексея Сергеевича.
·Происшествия

Тело медика с огнестрельным ранением нашли в его квартире в Подмосковье.
Вчера скончался 48-летний главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов, ему было 48 лет.
По данным «МК», причиной смерти Лагуточкина стало огнестрельное ранение из охотничьего карабина. Тело медика нашли в его квартире в Подмосковье вместе с оружием.
Алексей Лагуточкин был выпускником Омской государственной медицинской академии. Со сборной биатлонистов он проработал 22 года и имел государственные награды.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Алексея Сергеевича.