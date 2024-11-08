Омск-Информ
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·Авто

Это может быть опасно из-за непогоды и отключения светофора.
Сегодня ночью на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября в Омске планируется отключение светофора. Оно продлится 2-3 часа. В это время сотрудники министерства транспорта будут настраивать индуктивные петлевые детекторы. 
– В связи с ухудшением погодных условий в виде выпавших осадков во избежание дорожно-транспортных происшествий просим водителей по возможности отказаться от проезда через указанный перекресток в ночное время, – обратились к омичам чиновники.
Ранее сообщалось об изменении режима работы светофоров на перекрестках Ленина – Масленникова и Енисейской – дороги к гипермаркету «Континент».
·Авто

Это может быть опасно из-за непогоды и отключения светофора.
Сегодня ночью на пересечении улиц Конева и 70 лет Октября в Омске планируется отключение светофора. Оно продлится 2-3 часа. В это время сотрудники министерства транспорта будут настраивать индуктивные петлевые детекторы. 
– В связи с ухудшением погодных условий в виде выпавших осадков во избежание дорожно-транспортных происшествий просим водителей по возможности отказаться от проезда через указанный перекресток в ночное время, – обратились к омичам чиновники.
Ранее сообщалось об изменении режима работы светофоров на перекрестках Ленина – Масленникова и Енисейской – дороги к гипермаркету «Континент».