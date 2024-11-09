Омский медик рассказал о причинах осенней хандры и дал несколько советов, как побороть это неприятное состояние.

Поздней осенью многие люди жалуются на тотальную апатию, отсутствие сил и желание залезть поглубже под одеяло. Бороться с сезонной депрессией получается далеко не у всех, а многие и вовсе не знают, что нужно делать в этой ситуации. Мы решили разобраться в механизме сезонного явления и дать омичам эффективные лайфхаки, как ему противостоять.

Уснуть вместе с осенью

Как объяснил заведующий кафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ, доктор медицинских наук Вадим Ахмедов, осенняя хандра – это реакция человеческого организма на изменения, происходящие в осенний период. С научной точки зрения, все логично: день становится короче, а ночь длиннее.

– И человек, по большому счету, начинает также пытаться заснуть вместе с осенью. Это нормальная работа организма, нормальная работа его биологических часов. И, конечно, в этот период и снижается его мотивационный потенциал, – объяснил Вадим Ахмедов.

Также причиной появления депрессии является окружающая обстановка: сырость, темнота и холод. Именно в эти моменты люди начинают много думать, тосковать по хорошей погоде.

– В результате мы получаем то, что у человека снижается продуктивность на работе, сложнее становится, допустим, водить машину или выполнять какие-либо привычные бытовые действия, – заявил эксперт.

В этот момент лучше обратиться к специалисту, чтобы банальная осенняя хандра не переросла в постоянную депрессию, которую придется лечить достаточно долго.

«Ген хандры» существует

По словам эксперта, среди тоскующих по теплым летним денькам есть сильные и здоровые люди, которые любят оправдывать подобным свою лень. Однако сейчас изучение генома человека позволяет говорить о том, что у некоторых людей существует внутренняя предрасположенность к осенней хандре вне зависимости от физического состояния.

Есть и уязвимые в психологическим плане люди, имеющие проблемы со здоровьем, для которых такая ипохондрия обычное явление.

– Также к приступам сезонной тоски более предрасположен человек, если он худенький, стройный, имеет дисплазию соединительной ткани, вегетативную дисфункцию. Вместе с плохим настроением к нему приходит ухудшение физического самочувствия: учащаются головные боли, колеблется артериальное давление. Такой человек не виноват в сильной зависимости его организма к изменениям природных биоритмов, – сказал Вадим Ахмедов.

Три способа победить сезонную апатию

Для борьбы с хандрой есть множество способов, о которых все так или иначе слышали. Но действительно работающих лайфхаков всего три.

Первый – здоровый восьмичасовой сон, с 22 вечера до 6 утра. В этот промежуток времени в организме будут синтезироваться нужные гормоны, поддерживающие состояние.

Вторым советом, конечно же, является правильное питание. Обилие овощей и фруктов, которые помогают организму с «химическим импульсом».

– Главное – учитывать нынешнее состояние здоровья, так как, например, вода с лимоном крайне полезна по утрам, однако для людей с заболеваниями желудка это будет нести негативный эффект, – отметил заведующий кафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ.

Ну и третья составляющая – не стоит забывать о физических нагрузках. Они влияют на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Однако нужно подбирать тренировки с учетом особенностей своего организма.

– Иначе неправильно подобранные физические упражнения приведут к стрессу и у человека пропадет желание заниматься спортом, – считает Вадим Ахмедов.

Отдыхать, но не на диване

Медик дал и креативный совет по противостоянию осенней тоске. Он предложил разделить сутки на три условных восьмичасовых промежутка и заниматься в эти периоды строго определенными делами.

– Человеческий организм работает как часы. Потому уместно самостоятельно оптимально разделить сутки на 3 восьмичасовых периода: 8 часов человек отдыхает, 8 часов работает и еще 8 часов занимается духовным или физическим самообогащением, – посоветовал доктор медицинских наук.

По словам специалиста, эти восемь часов надо проводить не на диване, а заняться хобби, весело развеяться с друзьями или посетить театр. Подобное разнообразие досуга очень помогает вернуть краски в жизнь и побороть осеннюю хандру.

Лучше всего, по мнению эксперта, сочетать все вышеперечисленное вместе и вырабатывать подобного рода привычки.

В целом нет универсального совета по противостоянию печали, тоске или хандре. По личным наблюдениям автора этого материала, тот человек, который всегда чем-то занят и старается не допускать негативных эмоций в своей жизни, защищен от депрессии. Водоворот событий и эмоций, постоянная включенность в работу, умение отдыхать, позволяют не замечать погодные катаклизмы и служат своеобразными оберегами от сезонной тоски.