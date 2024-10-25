У каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством.

Исследование, проведенное учеными медико-генетического центра Genotek, показало, что у каждого десятого жителя России имеется мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). Это форма депрессии, которая возникает в определенные сезоны года, чаще всего осенью и зимой.

Эксперты изучили более 40 тыс. геномов жителей России из разных этносов и выяснили, что мутация в гене ZBTB20, который повышает риск САР в 1,5 раза, есть примерно у каждого десятого, сообщает «Газета.RU». У русских эта мутация встречается в 9,9 % случаев. Именно этим объясняется подавленное настроение в осенний период, упадок сил, изменения в аппетите и сне.

– Белок ZBTB20 регулирует работу генов, «выключая» их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами, – прокомментировал директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько. – Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня.

Для профилактики САР врачи советуют проводить больше времени на улице, особенно утром, использовать светотерапию для компенсации недостатка света, поддерживать физическую активность и создавать уютную, ярко освещенную атмосферу дома. Также нужно соблюдать режим сна для поддержания циркадных ритмов.