В городе перенастроили светофор в центре и на Левобережье.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об изменении режима работы двух светофоров. Их перенастроили вчера, 6 ноября. Так, светофор на перекрестке улиц Ленина и Масленникова будет дольше гореть для транспорта, который едет с Иртышской набережной, в утренний час пик и днем.

Кроме того, в вечерний час пик светофор на пересечении улицы Енисейской и дороги к гипермаркету «Континент» будет дольше гореть для транспорта, едущего от улицы Суворова в сторону «Континента». По словам градоначальника, мониторинг дорожной ситуации показал, что эти изменения благоприятно сказались на пропускной способности Иртышской набережной и улицы Енисейской.