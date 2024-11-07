Омск-Информ
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·Общество

Житель Кормиловского района нашелся у знакомых.

Омские полицейские объявили о завершении поисков жителя села Алексеевка Кормиловского района Омской области. 48-летний сельчанин отправился в райцентр для покупки телефона и исчез. Ситуация осложнялась тем, что у близких пропавшего не нашлось актуальных фотографий.

Однако правоохранители нашли сельчанина. Все это время он находился в Таврическом районе у знакомых.

·Общество

Житель Кормиловского района нашелся у знакомых.

Омские полицейские объявили о завершении поисков жителя села Алексеевка Кормиловского района Омской области. 48-летний сельчанин отправился в райцентр для покупки телефона и исчез. Ситуация осложнялась тем, что у близких пропавшего не нашлось актуальных фотографий.

Однако правоохранители нашли сельчанина. Все это время он находился в Таврическом районе у знакомых.