Во время «Ночной смены» будут объявлены результаты конкурсов среди студенческих отрядов. Победителей ждут награды.

8 ноября в ночном клубе ANGAR, пройдет торжественное закрытие трудового сезона студенческих отрядов. В этом году в составе Омского областного студенческого отряда было трудоустроено порядка 4500 студентов. Ребята работали более чем по 50 профессиям. Самым массовым направлением стали студенческие педагогические отряды – более 900 студентов Омской области работали в детских лагерях, организовывая отдых и оздоровления несовершеннолетних.

Также более 800 студентов работали на строительстве инфраструктурных объектов, в том числе на строительстве Байкало-Амурской магистрали и АЭС Эль-Дабаа в Египте. И более 700 студентов трудились на предприятиях пассажирского комплекса ОАО «РЖД» проводниками пассажирского вагона, инструкторами поездных бригад и официантами вагонов-ресторанов.

– Подошел к концу юбилейный трудовой семестр студенческих отрядов. Как раз перед самым завершением вернулись ребята с Путины, посвятившие студенческое лето рыбообработке, и мы уже смело можем подвести итоги. Год был интересный, насыщенный. События были и непростые, и веселые, и радостные, и тяжелые, но наши ребята справились, за что огромное спасибо каждому бойцу, командиру, комиссару, инженеру отряда. Лето получилось зажигательным и незабываемым. Надо отметить, что в этом году активно включились ветераны в жизнь Омского областного студенческого отряда, намного больше, чем обычно, и это очень круто. Появились первые ласточки появления ветеранского движения уже в современной истории движения, и это отдельная и крутая вещь, которая состоялась в этом году, – поделился заместитель председателя правления МООО «РСО», председатель правления студенческих отрядов Омской области Алексей Потейко.

Он рассказал о начале череды юбилейных мероприятий, которые стартуют с незабываемой вечеринки «Ночная смена». В ее рамках подведут ключевые итоги по направлениям деятельности. Будут отмечены лучшие бойцы, которые проявили себя. Традиционная вечеринка «Ночная смена» объединяет все направления деятельности студенческих отрядов, бойцы не только подводят итоги, но и обмениваются опытом целины.

– Я приглашаю провести эту зажигательную пятницу вместе с нами, подвести вместе итоги и перейти уже в череду официальных мероприятий, которые не заставят себя ждать сразу после нашего начала подведения итогов в формате «Ночной смены», – обратился к студотрядовцам Потейко.

Крупнейшим работодателем для студенческих отрядов является холдинг «РЖД». В этом году на объектах холдинга трудилось более 2000 студентов, среди профессий – проводники пассажирских вагонов, монтеры пути, сигналисты, помощники машинистов, официанты вагонов-ресторанов в и т. д. В этом году в Омске был создан первый женский отряд помощников машинистов.

– Уже 8 ноября мы объявим лучшие отряды по направлениям деятельности, включая лучший студенческий отряд Омской области. Это значимое событие соберет более 800 студентов средних специальных и высших учебных заведений. В этот день мы наградим лучших бойцов, которые проявили себя в различных сферах деятельности, и выразим искреннюю благодарность всем активистам движения за их вклад и преданность делу. Мы гордимся нашими студентами и уверены, что их достижения станут вдохновением для будущих поколений, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов.

На традиционном мероприятии закрытия сезона «Ночная смена» будут объявлены результаты конкурса на лучший линейный студенческий отряд Омска, а также лучшие отряды по направлениям работы. Кроме того, будут выявлены и награждены активные участники движения и лучшие бойцы отрядов в сезоне 2024 года. В мероприятии примут участие порядка 800 человек. А уже в декабре состоится юбилейный слет студенческих отрядов Омской области, который объединит порядка 6000 выходцев и действующих участников студенческих отрядов.