Омск-Информ
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·Промышленность

Несмотря на сложные погодные условия весной и летом, урожай 2024 года едва ли не рекордный.

Аграрии Омской области подвели итоги уборочной кампании. В этом году сельхозпроизводителям и фермерам удалось намолотить 3 млн 960 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Благодарю каждого за вклад в продовольственную безопасность Омской области и всей страны! – сказал глава региона.

Собрать едва ли не рекордный урожай омским аграриям не помешали сложные погодные условия весной и летом. Посевная стартовала на месяц позже из-за затопленных паводком полей, а ближе к осени в регион пришли сильные дожди, сдвинувшие сроки уборочной.   

·Промышленность

Несмотря на сложные погодные условия весной и летом, урожай 2024 года едва ли не рекордный.

Аграрии Омской области подвели итоги уборочной кампании. В этом году сельхозпроизводителям и фермерам удалось намолотить 3 млн 960 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Благодарю каждого за вклад в продовольственную безопасность Омской области и всей страны! – сказал глава региона.

Собрать едва ли не рекордный урожай омским аграриям не помешали сложные погодные условия весной и летом. Посевная стартовала на месяц позже из-за затопленных паводком полей, а ближе к осени в регион пришли сильные дожди, сдвинувшие сроки уборочной.   