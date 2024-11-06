Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Собственница магазинов объяснила это личными обстоятельствами.

Появились подробности закрытия булочных-кондитерских «У Ганса». Три магазина, проработавшие в Омске больше 15 лет, внезапно прекратили свою работу с 31 октября.

Не стала раскрывать истинные причины ухода с рынка собственница заведений Оксана Руль.

– Это личные обстоятельства. Это комментировать я не могу, – заявила предпринимательница NGS55.

По некоторым данным, закрыть кондитерские Оксану и Елену Руль побудили убытки. Однако официального подтверждения эта информация не получила.

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·Экономика/Бизнес

Собственница магазинов объяснила это личными обстоятельствами.

Появились подробности закрытия булочных-кондитерских «У Ганса». Три магазина, проработавшие в Омске больше 15 лет, внезапно прекратили свою работу с 31 октября.

Не стала раскрывать истинные причины ухода с рынка собственница заведений Оксана Руль.

– Это личные обстоятельства. Это комментировать я не могу, – заявила предпринимательница NGS55.

По некоторым данным, закрыть кондитерские Оксану и Елену Руль побудили убытки. Однако официального подтверждения эта информация не получила.

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