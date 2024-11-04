Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Они не работают с 31 октября.
В Омске закрылись булочные-кондитерские «У Ганса». Об этом рассказал омский историк Алексей Сорокин.
– Мы закрыли производство, поэтому 30 октября последний день работы нашей кондитерской, – сообщается в объявлении на двери заведения по адресу 10 лет Октября, 113.
Сайт заведения также перестал работать.
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·Экономика/Бизнес

Они не работают с 31 октября.
В Омске закрылись булочные-кондитерские «У Ганса». Об этом рассказал омский историк Алексей Сорокин.
– Мы закрыли производство, поэтому 30 октября последний день работы нашей кондитерской, – сообщается в объявлении на двери заведения по адресу 10 лет Октября, 113.
Сайт заведения также перестал работать.
1247