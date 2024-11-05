Омичи высадили молодые деревья, приобретенные на средства от сдачи макулатуры.

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Проект «ЭКОточка» продолжает работу в Омске. Этот проект, который инициирован партией «Новые люди», направлен на сбор макулатуры. Деньги от сдачи идут на покупку новых саженцев. Накануне молодые деревья высадили в Старом Кировске.

Этот проект в том числе поддержал губернатор Омской области Виталий Хоценко, и к акции присоединились уже 14 министерств и 4 бюджетные организации. Так что макулатуру собирают и в органах власти: там часто хранятся большие архивы устаревших документов. В конечном итоге удалось собрать три тонны бумаги, которые отправили на переработку, а на вырученные средства закупили 20 молодых сосен. Их и высадили в сквере в Старом Кировске.

– Мы постоянно работаем над улучшением экологической обстановки в городе, – подчеркнул депутат Заксобрания Омской области, секретарь совета реготделения партии «Новые люди» Илья Смирнов. – Наша инициатива не только помогает высаживать новые деревья в скверах и парках Омска, но и формирует экологическую культуру, когда люди сами сдают ненужную бумагу. За время работы проекта уже появились несколько новых аллей. Впереди у нас еще больше подобных мероприятий, которые сделают Омск более зеленым и комфортным городом.

Всего за год работы проекта удалось собрать более 4 тонн макулатуры.

– Это помогает уменьшить количество отходов и позволяет нам принести пользу городу, – говорит представитель проекта «ЭКОточка» Дарья Демидова. – Высадка 20 новых сосенок в сквере в Старом Кировске – это хороший результат. Особую благодарность хочу выразить местным активистам, которые активно помогают в благоустройстве сквера. Наш проект – стартовая площадка для дальнейших инициатив, которые улучшат экологическую ситуацию и городскую среду!

Узнать больше о проекте по сбору макулатуры и присоединиться к нему можно на его странице «ВКонтакте»: https://vk.com/ecomobil55