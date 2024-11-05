Учреждение культуры использовало музыку без продления договора.

Арбитражный суд рассмотрел иск композитора Алексея Рыбникова к Омскому государственному музыкальному театру о взыскании 6 млн рублей за нарушение авторских прав. Яблоком раздора стала рок-опера «Юнона и Авось».

В 2009 году Рыбников заключил с театром договор на 5 лет. Театр мог ставить оперу, а взамен платил композитору 8 % от стоимости билетов. В 2014 году договор истек, но театр продолжил показывать эту постановку. С 2021 по 2024 год ее показали 8 раз. Автору музыки платили по прежнему договору.

В суде представители театра заявили, что обращались к Рыбникову для продления соглашения, но ответа не получили. Рыбников подтвердил факт обращения, но отметил, что после этого с ним прекратили общение.