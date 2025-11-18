Омск-Информ
·Общество

Омский музтеатр потратит более 5 миллионов рублей на ремонт гримерок и входа

Ремонт должен завершиться к середине декабря.

В Омском музыкальном театре планируют обновить гостевой вход и гримерки, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». 

На эти работы выделено 5,2 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить около 100 кв. метров покрытия на керамогранит, а также обновить четыре гримерки, три кабинета и служебный вход. 

Все работы должны быть завершены к 17 декабря этого года. 

Напомним, ранее стало известно, что театр ищет подрядчика для капитального ремонта крыши – легендарного «трамплина». Стоимость этих работ оценивается в 28,2 млн рублей.

Алексей Новиков