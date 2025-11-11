Омск-Информ
Омский музтеатр за 30 млн отремонтирует крышу-«трамплин»

Капитальный ремонт запланирован на следующий год.

Омский Музыкальный театр ищет подрядчика для капитального ремонта крыши здания. Информация об электронном аукционе размещена на официальном портале госзакупок.

Первоначальная цена за ремонт знаменитого омского «трамплина» – 28,2 млн рублей. Обновление крыши запланировано на 2026 год. Подрядчик должен выполнить все работы – с 15 февраля по 30 сентября.

В прикрепленной документации содержится акт осмотра 2024 года, в котором описаны выявленные дефекты, в числе которых: протекающее кровельное покрытие, испорченная гидроизоляция, поврежденная стяжка, деформация сливных воронок, их забитость и поражение ржавчиной, разрушения плит парапета и другие неисправности. Победитель аукциона будет выбран 20 ноября.

