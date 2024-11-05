Омск-Информ
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·Общество

Контролирующим органам неизвестно, в каких условиях готовят этот продукт.
Омский Роспотребнадзор сообщает о потенциально опасном сливочном масле из Адыгеи. Продукт под названием «Крестьянское» производит ООО «Альфаторг». Однако по указанному на этикетке адресу никакого производства нет.
– В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте находится молочная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – сообщает ведомство.
Продажа этого масла незаконна. Омичей, которые увидят продукт в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.
Ранее омичей предупредили о потенциально опасном печенье «Ням-ням».
·Общество

Контролирующим органам неизвестно, в каких условиях готовят этот продукт.
Омский Роспотребнадзор сообщает о потенциально опасном сливочном масле из Адыгеи. Продукт под названием «Крестьянское» производит ООО «Альфаторг». Однако по указанному на этикетке адресу никакого производства нет.
– В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте находится молочная продукция, изготавливаемая «предприятием-призраком», производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях, – сообщает ведомство.
Продажа этого масла незаконна. Омичей, которые увидят продукт в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.
Ранее омичей предупредили о потенциально опасном печенье «Ням-ням».