Омск-Информ
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·Общество

Неизвестные люди готовят его в неизвестных условиях.
Омичам посоветовали не покупать печенье «Ням-ням» от компании «Печкино». Как сообщает омский Роспотребнадзор, эту кондитерскую продукцию изготавливает «предприятие-призрак» в неизвестных условиях.
По данным из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Печкино» прекратило деятельность в 2019 году. По указанному на этикетке печенья адресу (Ульяновск, 14-й проезд Инженерный, 13) никакого производства нет.
Продажа печенья «Ням-ням» незаконна. Омичей, которые увидят его в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.
·Общество

Неизвестные люди готовят его в неизвестных условиях.
Омичам посоветовали не покупать печенье «Ням-ням» от компании «Печкино». Как сообщает омский Роспотребнадзор, эту кондитерскую продукцию изготавливает «предприятие-призрак» в неизвестных условиях.
По данным из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Печкино» прекратило деятельность в 2019 году. По указанному на этикетке печенья адресу (Ульяновск, 14-й проезд Инженерный, 13) никакого производства нет.
Продажа печенья «Ням-ням» незаконна. Омичей, которые увидят его в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.