Мужчины соглашаются на это на треть чаще.

Омичи рассказали, с кем советуются при выборе одежды и кто может побудить их сменить стиль. Опрос на эту тему в начале ноября проводили аналитики Avito.Live.

Оказалось, что большинство респондентов (78 %) обращаются за советом к близким при выборе одежды. Каждый раз это делают 8 %, 45 % – часто, а 25 % – очень редко. В основном опрошенные советуются с супругами и романтическими партнерами (43 %). Еще по 16 % интересуются мнением мамы и лучших друзей. К продавцам-консультантам за помощью обращаются 10 % опрошенных, а к стилистам – 4 %.

При этом 21 % опрошенных готовы полностью поменять стиль, если так посоветует вторая половинка. На это пойдут 32 % мужчин и 24 % женщин. Однако 57 % омичей ответили, что на их стиль не может повлиять ничье мнение. Чаще так отвечали люди старше 45 лет.