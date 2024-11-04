На лед выйдут Матвей Заседа и Алекс Грант.

«Авангард» опубликовал состав команды на двухматчевую выездную серию. В Хабаровске и Владивостоке будут играть в том числе новички – нападающий Матвей Заседа и защитник Алекс Грант. Как сообщает Championat, Даррен Диц пропустит эту серию из-за травмы.

Отметим, что завтра «Авангард» играет с «Амуром» в Хабаровске. 7 ноября – с «Адмиралом» во Владивостоке.

После 20 матчей «Авангард» находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.