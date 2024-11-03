Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК по Омской области Виталию Батищеву оперативнее расследовать уголовное дело.

Вчерашний инцидент с тремя молодыми людьми и двумя взрослыми омичами не ускользнул от внимания председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина. По данному факту силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). А прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Как ранее сообщал «Омск-информ», двое подростков совместно со знакомым бросали под автомобиль петарды. После замечания одного из местных жителей произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в сторону подростков из охотничьего ружья. Дробь попала 16-летнему подростку в стопу. Школьник, оказавшийся сиротой, попал в больницу.

Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.