Подростки решили покидать петарды. Школьник попал в больницу.

Омские следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту причинения огнестрельного ранения подростку. По версии силовиков, сегодня около 15 часов 30 минут во дворе жилого дома по улице Володарского, 120, двое подростков, 15 и 16 лет, совместно с 22-летним другом решили позабавиться и начали бросать петарды под одну из машин.

Владелец автомобиля сделал им замечание, на которое они не отреагировали, а стали кидать взрывающиеся устройства ему под ноги. Происходившее увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, который также сделал подросткам замечание.

После словесной перепалки мужчина достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему парню в стопу. Парень, к тому же оказавшийся сиротой, госпитализирован в детскую клиническую больницу.

На месте происшествия работают силовики, проводится осмотр, допрашиваются очевидцы и подозреваемый. Оружие изъято. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме этого, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку соблюдения законодательства в части профилактики безнадзорности несовершеннолетних органами системы.