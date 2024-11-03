Экс-глава Омской области может всплыть в качестве претендента в губернаторы Свердловской области. Но есть и другие версии его амбиций.

Бывшему омскому губернатору Александру Буркову не сидится в должности заместителя генерального директора по персоналу концерна «Уралвагонзавод». По данным инсайдеров телеграм-канала «УралИнфоЗавод», экс-глава Омской области и новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога уже «как минимум дважды общались и обсуждали целый ряд вопросов».

По некоторым данным, Бурков пытается заручиться поддержкой полпреда для возвращения в большую политику. Есть несколько версий, в каком качестве это произойдет. Одни источники утверждают, что амбициозный и напористый Бурков собирается замахнуться на пост губернатора Свердловской области в случае отставки Евгения Куйвашева.

– Он хочет попытаться пересидеть и дождаться ухода Куйвашева. И уже тогда заявить о своих губернаторских амбициях. В Омской области главой региона у него получилось работать не слишком успешно. Но Средний Урал для него все же родной, и тут все может быть иначе, – сказали собеседники телеграм-канала.

Другие источники утверждают, что амбиции Буркова поскромнее: он хочет либо стать сенатором от Свердловской области, либо вернуться в Госдуму в 2026 году.

Надо сказать, что все эти варианты имеют место. Поскольку являются прямыми флешбэками прежней политической карьеры топ-менеджера УВЗ. Александр Бурков работал губернатором Омской области с октября 2017 года по март 2023 года. До этого он был депутатом Госдумы от Свердловской области V–VII созывов. А в 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области и прошел во второй тур.