В обмен клуб отдал защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова.

Хоккейный клуб «Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак» на спортивные права на 25-летнего нападающего Матвея Заседу. С Заседой будет заключен двусторонний контракт до конца сезона.

В КХЛ форвард защищал цвета «Амура», «Авангарда» и «Спартака». За 105 матчей набрал 36 (18+18) очков. Во Всероссийской хоккейной лиге провел 161 матч, набрал 100 (55+45) очков. В «Авангарде» Заседа будет выступать под номером 8.

Отметим, что нападающий Глеб Трикозов на драфте НХЛ 2022 года был выбран во 2-м раунде под общим 60-м номером клубом «Каролина Харрикейнз». До последнего времени форвард числился нападающим.

Нападающий Матвей Заседа в сезоне 2018/19 играл за МХК «Омские Ястребы» и сыграл 5 матчей за «Авангард».