По итогам турнира будут отобраны самые перспективные спортсмены, которые войдут в состав региональной сборной.

В омском Центре единоборств (ул. Вавилова, 45/2) 2 ноября стартовало первенство по воздушной гимнастике для детей «Созвездие Сибири». Событие стало важным шагом на пути к формированию сборной команды Омской области по относительно молодому виду спорта.

Воздушная гимнастика – это дисциплина, которая сочетает в себе элементы акробатики, танца и йоги. Основные снаряды воздушной гимнастики: воздушные полотна (две закрепленные сверху и свободно ниспадающие ткани), воздушное кольцо (обруч, подвешенный вертикально на динамическом подвесе).

В первенстве приняли участие 45 спортсменов из Омской, Новосибирской, Курганской и Тюменской областей. Организаторами мероприятия выступили РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Омской области» и Дом танца и спорта POLE-HOUZZ. Спонсором соревнований стала компания «Магнит» – региональный оператор Омской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

– Для нас важно, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, развивать свои таланты и стремиться к новым вершинам. Мы регулярно поддерживаем детский спорт, в частности, уделяем внимание дзюдо, самбо, детской гимнастике. Видеть, как дети с энтузиазмом и упорством достигают своих целей, – это лучшая награда для всех. Мы верим, что инвестиции в детский спорт – это вклад в будущее, в здоровое и активное общество, – отметил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Президент РФСОО «Федерация воздушной гимнастики Омской области» Елена Мишагина выразила благодарность компании «Магнит» за поддержку и надежду на дальнейшее сотрудничество в организации подобных мероприятий.

Первенство продлится до конца дня, и по его итогам будут определены победители, которые получат заслуженные награды и призы. По итогам турнира будут отобраны самые перспективные спортсмены, которые войдут в состав региональной сборной.