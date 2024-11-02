Аварийный участок привели в порядок после вмешательства прокуратуры.

В Омской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали аварийный участок дороги от райцентра Русская Поляна до деревни Сибиряк. Прокуратура района после проверки выявила многочисленные выбоины на дороге.

Трасса находится в региональной собственности, поэтому руководителю КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» внесли представление. Однако никто и не подумал что-то делать. Тогда прокурор района направил иск в суд о понуждении казенного учреждения отремонтировать дорогу.

Центральный суд Омска удовлетворил заявленные требования в полном объеме. В настоящее время судебное решение исполнено, и аварийный участок отремонтирован.