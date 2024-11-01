В поликлиниках 3 и 4 ноября будут принимать только дежурные врачи.

В министерстве здравоохранения Омской области опубликовали график работы поликлиник в праздничные выходные.

В субботу, 2 ноября, у поликлиник обычный рабочий день.

В воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября 2024 года, учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, будут работать по следующему расписанию:

- Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом с 9:00 до 14:00.

- Выход врачей на дом с 9:00 до 15:30.

- Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях с 9:00 до 14:00.

Дополнительно в поликлиниках планируется осуществлять прием пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, с 9 до 18 часов.

Скорая помощь и травмпункты станут работать в обычном режиме.