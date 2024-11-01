Пострадавшему мальчику понадобилась медицинская помощь.

Сегодня около 09:45 во дворе на улице Степанца в районе пересечения с бульваром Архитекторов случилось ДТП. Неизвестный водитель сбил 17-летнего велосипедиста, который ехал через дорогу, и скрылся.

Подростку понадобилась медицинская помощь, а водителя теперь разыскивает полиция. Предположительно, он управлял автомобилем белого цвета.

Если вы что-то знаете об этом происшествии, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102.