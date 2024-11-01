Омск-Информ
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·Общество

В ИК-4 назначили нового руководителя взамен ушедшего на пенсию.

В УФСИН по Омской области произошли изменения. Назначен новый начальник исправительной колонии № 4. Им стал Роман Козлов.

С августа 2024 года специалист исполнял обязанности руководителя. И теперь утвердился в этой должность. Бывший начальник исправительного учреждения Виталий Репп ушел на пенсию.

Ранее, в течение 10 лет, Козлов работал заместителем главы СИЗО-1.

·Общество

В ИК-4 назначили нового руководителя взамен ушедшего на пенсию.

В УФСИН по Омской области произошли изменения. Назначен новый начальник исправительной колонии № 4. Им стал Роман Козлов.

С августа 2024 года специалист исполнял обязанности руководителя. И теперь утвердился в этой должность. Бывший начальник исправительного учреждения Виталий Репп ушел на пенсию.

Ранее, в течение 10 лет, Козлов работал заместителем главы СИЗО-1.