Держатели единых карт уже могут воспользоваться льготой на проезд в пригородных электропоездах и получить другие выгоды, которых вскоре станет больше.

С 2022 года в Омске реализуется проект «Единой карты жителя» – многофункциональной банковской карты, которая дает доступ к льготам городской инфраструктуры. «Единая карта» выпускается на базе платежной системы «Мир». На нее можно записать любой вид проездного билета, включая пенсионную, студенческую, школьную транспортную карту «Омка» или электронную транспортную карту Минтруда Омской области. Карту можно использовать для безналичной оплаты любых товаров и услуг, в том числе со скидками и кешбэком, а также получать зарплату и социальные выплаты. О том, в каком направлении проект будет развиваться, рассказали участники пресс-конференции, состоявшейся 31 октября в Региональном центре по связям с общественностью.

Эмитентом карты выступил банк ВТБ, выпустивший к настоящему времени более 60 тыс. карт для взрослых пользователей и школьников.

– «Единая карта» позволяет без комиссии оплачивать ЖКХ, сотовую связь и другие услуги. Также без комиссии можно снимать наличные в банкоматах ВТБ и банков-партнеров. Кроме того, доступны бесплатные переводы по номеру телефона клиентам любых российских банков до 1 млн рублей в месяц, – перечислил преимущества продукта управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий.

Проект «Единой карты жителя» реализуется в сотрудничестве с правительством Омской области и администрацией Омска. Как подчеркнул заместитель мэра города Омска Владимир Куприянов, властям интересен любой проект, который создает для омичей дополнительные комфортные условия жизни.

– Сегодня уже можно сказать, что «Единая карта» стала очень успешным начинанием, что видно из количества пользователей и объема транзакций. Кроме кешбэка при покупках и оплаты проезда, в том числе льготного, предоставляются и другие преимущества. Так, в нескольких школах города реализована возможность оплаты картой горячего питания. Кроме того, «Единую карту» можно использовать в качестве депозитной карты в муниципальном парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Преимущества «Единой карты» жителя Омска планируется расширить за счет скидок на оплату товаров и услуг, которые предоставят омские предприниматели, присоединившиеся к проекту. Активная работа в этом направлении ведется, – отметил Владимир Куприянов.

При всем богатстве функционала наибольшую известность среди горожан «Единая карта» получила как удобное средство оплаты проезда. По информации АО «Пассажирсервис», за 9 месяцев текущего года в городском пассажирском транспорте по карте жителя было совершено более 652 тыс. операций на общую сумму свыше 17,1 млн рублей. И не случайно почти 10 % выпушенных единых карт – детские. Не секрет, что дети куда чаще, чем взрослые, теряют вещи. Поскольку все данные на «Единой карте» персонифицированы, при потере ее легко можно восстановить, сохранив при этом все денежные средства (в отличие от обезличенной транспортной карты «Омка»).

Из персонификации «Единой карты» вытекают и другие ее преимущества.

– Проект уже успешно зарекомендовал себя в городе, став популярным и востребованным среди горожан, которые активно используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте и в качестве идентификатора в местных учреждениях. Совместно с правительством Омской области мы планируем наполнить «Единую карту» новыми сервисами, которые будут не только удобными, но и выгодными для жителей всего региона, – прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и финансовых сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Расширение функционала «Единой карты» идет не только вглубь, но и вширь. Министерство труда и социального развития Омской области совместно с АО «Пассажирсервис» участвует в развитии проекта «Единая карта» и в его доработке в качестве инструмента для предоставления меры социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан. С недавнего времени у жителей Омской области, которые имеют право на социальную поддержку, появилась еще одна возможность экономить на проезде. Теперь воспользоваться льготой можно не только в наземном транспорте, но и в пригородных электричках «Омск-пригород». В целом за счет более активного вовлечения в проект жителей муниципальных районов региона организаторы проекта рассчитывают уже в 2025 году довести количество держателей «Единой карты» до 100 тыс. человек.