Воспользоваться электронным инструментом, куда войдет в том числе путеводитель по культурным и развлекательным точкам, можно в 2025 году.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному Минцифры создать и ввести в эксплуатацию «Единую карта жителя» до 1 декабря 2024 года. Ранее «Омск-информ» сообщал о плюсах такого инструмента. С 2025 года новый мультисервис начнет действовать по всей территории региона.

Инструмент представляет собой привязку к приложению «ОМКА». Благодаря расширенному функционалу карта значительно экономит место в кармане омича. Ведь она заменяет функции проездного, карты льготника и банковской карты с кэшбеком.

Теперь в интерфейс карты добавляют культурные, спортивные, социальные и культурно-развлекательные учреждения. Привязка с ГИС позволяет даже не пользоваться приложением карты города в смартфоне, становясь путеводителем для омича или гостя города. В число плюсов можно также отнести возможность стать обладателем карты с 14 лет.

В рамках создаваемой ГИС-системы станут доступны все сервисы, связанные с «Единой картой». С ее помощью можно будет оплачивать проезд, жилищно-коммунальные услуги, банковские продукты, товары и услуги малого и среднего предпринимательства и многое другое. В будущем на карту можно будет добавить региональные сервисы и льготы, а также возможность использования любой банковской карты на базе платежной системы «Мир».