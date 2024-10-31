Суда отправились на отстой и техническое обслуживание до мая следующего года.

В министерстве транспорта и дорожного хозяяйства Омской области сообщили, что 31 октября завершаются перевозки пассажиров по маршруту Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.

С 1 мая рейсы выполнялись ежедневно на катерах «Строительный № 356» и «Строительный № 360». Всего за период навигации по межмуниципальному маршруту по состоянию на 30 октября перевезли более 8,5 тыс. пассажиров.

С завершением перевозок по этому маршруту окончательно закончилась навигация по Иртышу. В текущем году омичи совершали свои поездки по трем направлениям: Центр – Зеленый Берег, Омск – Большеречье и Большая Тебендя (Паново) – Кайсы. Суда отправились на техническое обслуживание и отстой до мая следующего года.