Погода переменится к концу рабочей недели.

По данным Обт-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области температура составит +1...+6 градусов. В пятницу она поднимется до +2...+7, а в субботу, которая на этой неделе будет рабочей, до +3...+8 градусов.

При этом сегодня и завтра синоптики обещают слабый и мокрый снег. Осадки могут быть и в субботу. К концу недели также появится гололед и усилится ветер, его порывы в некоторых районах будут достигать 15–20 м/с.