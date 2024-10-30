Омск-Информ
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Полиция начала разбираться в том, почему вырубили кустарники.

В паблике «Омская экологическая организация Зеленый дом» сообщили о вырубке кустарников возле трамвайных путей на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Жукова. Омичи удивляются, зачем эти зеленые насаждения вырубили. В омской мэрии прокомментировали эту ситуацию.

– Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в департаменте транспорта. Предоставим более детальный ответ не позднее 8 рабочих дней, – рассказали в городской администрации.

Также в администрации Центрального округа сообщили, что направили информацию о вырубке кустарников в полицию для проведения проверки и принятия необходимых мер.

Полиция начала разбираться в том, почему вырубили кустарники.

В паблике «Омская экологическая организация Зеленый дом» сообщили о вырубке кустарников возле трамвайных путей на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Жукова. Омичи удивляются, зачем эти зеленые насаждения вырубили. В омской мэрии прокомментировали эту ситуацию.

– Для уточнения деталей по вашему вопросу потребуется некоторое время, нам необходимо запросить информацию в департаменте транспорта. Предоставим более детальный ответ не позднее 8 рабочих дней, – рассказали в городской администрации.

Также в администрации Центрального округа сообщили, что направили информацию о вырубке кустарников в полицию для проведения проверки и принятия необходимых мер.