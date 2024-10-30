В них разрешат продавать алкоголь при определенных условиях.
Правительство Омской области разработало новые требования к летним кафе. Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 марта.
– Данное постановление разработано в соответствии с федеральным законом. Введено понятие сезонного зала обслуживания посетителей. Он должен одновременно отвечать следующим требованиям: являться временным сооружением или конструкцией, находиться на прилегающей территории или непосредственно примыкать к объекту общепита, а также в нем должны оказываться сезонные услуги общественного питания, – поделился заместитель министра экономического развития региона Кирилл Самодинский.
Сезонные залы, или летние кафе, будут проверять на предмет соответствия правилам благоустройства, наличия ограждения, вывески, размещения на расстоянии не более 10 метров от объекта общепита, обеспечения безопасности.
В летних кафе, соответствующих всем критериям, разрешат продавать алкоголь без дополнительной лицензии.