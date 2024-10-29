Омск-Информ
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·Общество

Благодаря этому омичи незаконно избегали штрафов.

Октябрьский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дело врача-нарколога. Его обвиняют в получении взяток за незаконные действия. По версии следствия, с 26 мая 2020 по 30 мая 2023 года он брал деньги за фальсификацию результатов анализов на состояние опьянения. В результате этих действий омичи избегали административной ответственности. Нарколог также пользовался своей должностью в составе призывной комиссии Омской области. За деньги он способствовал направлению призывников в наиболее благоприятные места в армии. За три года врач незаконно обогатился на 340 000 рублей.

·Общество

Благодаря этому омичи незаконно избегали штрафов.

Октябрьский районный суд Омска начал рассматривать уголовное дело врача-нарколога. Его обвиняют в получении взяток за незаконные действия. По версии следствия, с 26 мая 2020 по 30 мая 2023 года он брал деньги за фальсификацию результатов анализов на состояние опьянения. В результате этих действий омичи избегали административной ответственности. Нарколог также пользовался своей должностью в составе призывной комиссии Омской области. За деньги он способствовал направлению призывников в наиболее благоприятные места в армии. За три года врач незаконно обогатился на 340 000 рублей.