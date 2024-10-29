Победители получат вплоть до миллиона рублей на реализацию проекта.

С 16 сентября Омский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» принимает заявки на конкурс по реализации социально значимых проектов. Сроки приема заявок подходят к концу – он продлится до 31 октября этого года. Принять участие могут физические лица, бюджетные учреждения и некоммерческие организации.

– Благодаря поддержке Омского НПЗ в Омске реализуются такие проекты, как мобильная арт-лаборатория, IT-лаборатория, школа книжного блогера, спортивные соревнования, музейные выставки и образовательные лекции, – отметила министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова. – Жителям региона предоставляются все возможности для реализации идей, в том числе квалифицированная экспертная помощь. Грантовый конкурс помогает выявить неравнодушных омичей, чьи инициативы станут драйверами позитивных изменений в регионе.

На время приема заявок компания предоставляет экспертов, которые поводили обучение для потенциальных гарантополучателей. На занятиях рассказали, как получить финансирование на свой проект и грамотно распорядиться средствами.

Программа действует с 2013 года, и за это время в Омской области реализовано более сотни проектов. Главный критерий отбора – польза для общества и города в целом.

– Омский НПЗ ежегодно оказывает грантовую поддержку самым интересным проектам в области культуры, спорта, экологии, образования и благоустройства, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Конкурс проходит с 2013 года, за это время поддержано более 100 инициатив. Выступая партнерами программы социальных инвестиций «Родные города», мы создаем в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализованные проекты не остаются без внимания и вдохновляют неравнодушных омичей на воплощение своих идей.

Подать документы на конкурс можно через цифровую платформу «Родные города». После окончания приема заявок специальная комиссия отберет значимые проекты.

Авторы лучших социальных инициатив среди юридических лиц смогут получить до одного миллиона рублей, среди физических – до 300 тысяч рублей.

Фото: Григорий Овесов