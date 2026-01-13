Омских старшеклассников приглашают на турнир «Умножая таланты»

Победители и призеры интеллектуального турнира получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России.

Фото: Асхат Бардынов

Стартовала регистрация на 11-й интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты». Он ежегодно проводится компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

– Турнир «Умножая таланты» уже одиннадцатый год помогает старшеклассникам из разных регионов попробовать себя в решении реальных инженерных и технологических задач. Для нас важно, чтобы ребята не просто проверяли знания, а понимали, как они применяются на практике и какие профессии стоят за современными технологиями. Участие в турнире дает возможность определиться с будущим образованием, поверить в свои силы и сделать первый осознанный шаг к профессиональной карьере. Это доступно школьникам независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом населенном пункте, – отметила директор программы Ярина Сугакова.

Турнир является одним из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке талантливых школьников. Принять участие в нем могут ученики 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2015 года в турнире приняли участие более 23,5 тыс. старшеклассников.

Победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

Программа турнира включает теоретические и практические задания, связанные с нефтегазовой отраслью и инженерными направлениями. Школьники решают задачи по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям, а также выполняют прикладные кейсы, связанные с управлением и обслуживанием оборудования, электромонтажом и лабораторным анализом. Проект помогает старшеклассникам из разных регионов сделать первые шаги в профессиональной и научной сфере, познакомиться с современными технологиями и требованиями индустрии.