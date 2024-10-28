Один подарок будет в среднем стоить 540 рублей.

Омская мэрия объявила аукцион на покупку новогодних подарков с шоколадом. Начальная стоимость контракта составила 227 880 рублей.

От подрядчика требуется поставить 422 подарка. Каждый из них должен содержать молочный шоколад с содержанием какао не менее 25%, а также шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой. В батончиках содержание какао должно быть не меньше 35%.

Нехитрые подсчеты говорят о том, что средняя стоимость одного подарка составит 540 рублей. Отметим, что преимущество в конкурсе получат учреждения и предприятия УФСИН. Заявки на конкурс будут принимать до 5 ноября.