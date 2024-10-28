Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Сегодня, около 15:40, стало известно об аварии в Центральном округе Омска.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что в районе гаражно-строительного кооператива водитель «Жигулей» наехал на 38-летнего пешехода.

При этом водитель скрылся с места ДТП. А пешеход обратился за медицинской помощью. В результате водителя поймали. Им оказался 15-летний подросток, который рассказал, что купил машину на деньги с продажи телефона.

На место задержания учащегося 9-го класса одной из омских школ была приглашена его мать. С ее слов, она не знала, что сын управляет транспортным средством. Инспектором по делам несовершеннолетних организована профилактическая работа с юным правонарушителем и его родителями.