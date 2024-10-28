Он незаконно убил двух диких животных.

Полиция завершила расследование уголовного дела о незаконной охоте в Черлакском районе. В преступлении обвиняют 34-летнего местного жителя.

По версии следствия, в январе в общедоступных охотничьих угодьях в пойме реки Иртыш мужчина без разрешения установил 40 петель из проволоки. Через день он обходил ловушки. Во второй половине февраля в них попали две косули. Одна угодила в петлю головой и погибла. Вторая зацепилась ногой, но осталась жива. Омич добил второе животное и, разделав обе туши, унес в мешке.

Ловушки нашел один из местных жителей. Он обратился к полицейским, которые вычислили браконьера. У него изъяли нож и мясо убитых животных.

Отметим, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы до 2 лет.