Изюминка бассейна – тренировки по водному поло. «Реформа» является базой для омской команды по этому интересному и редкому виду спорта.

В спортпарке «Реформа» после полного обновления и реконструкции открыл свои двери новый современный бассейн.

Посетителей ждет полный спектр оздоровительных и спортивных направлений:

4 дорожки для плавания;

зона гидромассажа;

зона контрастных процедур;

финская сауна и хаммам.

Современная система подогрева и очистки воды включает в себя мягкое хлорирование и обработку ультрафиолетом, что обеспечивает максимальную безопасность. Постепенный нагрев и круговая термоподдержка дают возможность поддерживать оптимальный режим температуры воды и воздуха.

В бассейне проходит обучение плаванию для детей и взрослых. Профессиональные опытные тренеры, оптимальная программа тренировок, индивидуальный подход к каждому – основы работы в бассейне «Реформы».

Для всех, кто следит за фигурой, отличный вариант – занятия по аквафитнесу. Этот тип тренировок позволяет добиваться отличных результатов, не перегружая при этом организм, поэтому подходит даже тем, у кого есть ограничения в интенсивности нагрузок.

Изюминка бассейна – тренировки по водному поло. «Реформа» является базой для омской команды по этому интересному и редкому виду спорта.

Добавим, что спортпарк «Реформа» – это полный комплекс услуг для тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Тренажерный зал с кардиозоной и десятками видов тренажеров для различных мышечных групп. Групповые тренировки на любой вкус – от активного джампинга до спокойного пилатеса. Большой выбор детских секций.

Приходите в «Реформу» за здоровьем и долголетием!

Спортпарк «Реформа», Завертяева, 5. Телефон 590-335.

https://vk.com/reformasportpark

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама