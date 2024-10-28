В многообразии элементов и локаций каждый сможет найти себе занятие по интересам, а профессиональная команда аниматоров не даст скучать ни минуты.

Отель «Мечта» продолжает радовать омичей своими новинками. Еще не все познакомились с открытым в конце августа уличным термальным бассейном, а уже 26 октября для юных гостей распахнула свои двери новая современная игровая комната.

Для детей был организован настоящий праздник – со сладкими угощениями, мастер-классами, развлекательной программой и научным шоу, а также турниром по настольным играм. Ребята веселились по полной, отдыхали, играли и закончили вечер серебряной дискотекой.

К обустройству детской комнаты руководство отеля подошло очень ответственно, тщательно продумав каждый элемент. Только современные идеи и безопасные, экологичные материалы – все для того, чтобы юные гости «Мечты» проводили время весело и беззаботно, а их родители могли полноценно отдыхать.

Игровая комната в «Мечте» – это:

ультрасовременный дизайн,

многоуровневый лабиринт,

зона лего,

настольные игры,

интерактивная зона с конструктором и пазлами,

ретроигрушки,

кукольные домики и игровые элементы,

локации для рисования и лепки,

игровые модули – кухня, мастерская.

В разнообразии элементов и локаций каждый сможет найти себе занятие по интересам, а профессиональная команда аниматоров не даст скучать ни минуты.

Не упустите возможность на себе прочувствовать идиллию отдыха – осенние пейзажи, манящая тишина соснового бора, вкуснейшее меню и посещение термального комплекса – все, что нужно для уютной и счастливой осени!

Приезжайте в «Мечту» – подарите себе и близким незабываемый отдых.

Отель «Мечта», Чернолучье, ул. Лесная, 2, офис продаж: 21-80-63.

https://vk.com/park_otelmechta

ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама.